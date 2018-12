FOTO | Auto contro un palo, ferito un 22enne Distrutta la Peugeot che il giovane stava guidando

E' ricoverato in codice rosso al Rummo di Benevento il 22enne di Fragneto l'Abate che questo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il giovane era alla guida della sua Peugeot 206 quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro un palo Enel. È accaduto alla località Toppa degli Zingari di Fragneto l'Abate. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti, i carabinieri e l'ambulanza del 118. Estratto dalle lamiere contorte del veicolo, il malcapitato è stato trasportato al Rummo.