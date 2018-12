FOTO | Sbanda con l'auto e si schianta contro guardrail Secondo incidente stradale in poche ore lungo la Telesina

Ha perso il controllo della sua Daewoo Matiz che è più volte finita contro un guardrail. Protagonista dell'incidente una giovane automobilista. E' accaduto la Statale 372, a ciurca due chilometri dal luogo in cui, sempre in mattinata, un'altra auto aveva subito la stessa sorte. La donna stava procedendo in direzione di Benevento. Superato lo svincolo per Campobasso ha imboccato la 4 corsie. All'altezza di contrada Olivola, l'utilitaria ha sbandato ed è finita contro la barriera di protezione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, la polizia stradale e l'ambulanza del 118.

Ingenti i danni al veicolo. Per fortuna nulla di grave per la conducente.