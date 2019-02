"Bollino di revisione del camion falso", assolto un giovane La sentenza per un 27enne di Faicchio

Era accusato di aver utilizzato per il suo camion un bollino di revisione falso, ma è stato assolto per non aver commesso il fatto. Lo ha deciso il giudice Lignelli al termine del processo a carico di Giulio Guido Iannotta, un 27enne di Faicchio, chiamato in causa per una vicenda che risaliva al 2013.

Secondo gli inquirenti, il giovane aveva esibito ai carabinieri di San Salvatore Telesino la carta di circolazione del mezzo, ma da un controllo effettuato presso la Motorizzazione di Caserta era emersa la falsità del bollino relativo alla revisione. Di qui l'indagine e, poi, il processo, concluso con l'assoluzione dell'imputato, difeso dagli avvocati Giuseppe e Vincenza D'Agostino.