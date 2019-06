Maxi furto in casa: rubati gioielli, soldi, pistola e fucili Nel mirino l'abitazione di un professionista di Airola. Fuciliera ritrovata scassinata in giardino

I ladri hanno probabilmente atteso l'assenza dei proprietari per entrare in azione e rubare oggetti di valore, armi e soldi per un totale di circa 20mila euro. È accaduto la scorsa notte in un'abitazione di Airola finita nel mirino probabilmente di più persone che hanno messo a segno il maxi furto.

Dopo aver forzato un ingresso, i malviventi sono riusciti a guadagnare l'ingresso in uno degli appartamenti. Gli autori del raid hanno messo a soqquadro tutte le stanze in cerca di preziosi e materiale di valore da rubare.

Durante la scorribanda, i ladri hanno portato via gioielli, soldi, orologi di valore, un televisore ed un armadio blindato con all'interno una pistola e quattro fucili da caccia.

Per aprirlo i malviventi hanno trasportato il forziere nel giardino dove l'hanno scassinato ed aperto portando via le armi, tutte regolarmente detenute e custodite dal proprietario.

In mattinata l'amara sorpresa per la famiglia. Qualcuno ha infatti notato i chiari segni della 'visita'. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Airola e del Nucleo operativo della Compagnia di Montesarchio. I militari hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini effettuando anche una serie di rilievi alla ricerca di elementi utili all'identificazione degli autori del colpo.