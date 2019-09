Proprietaria dorme, ladri rubano gioielli e provviste da casa Colpo a Foglianise. Portati via litri di olio, monili in oro e salumi

Brutta avventura per una pensionata di Foglianise finita nel mirino dei ladri. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato non lontano dal Convento di Sant'Antonio. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato la porta di una tavernetta, i malviventi hanno raggiunto la cantina dalla quale hanno portato via decine di litri d'olio e salumi. Prima di lasciare il locale, gli autori del raid hanno anche lasciato il rubinetto del contenitore dove era contenuto l'olio aperto. Non contenti del bottino fin lì racimolato, i ladri hanno anche rivolto le loro attenzioni ad alcuni oggetti in oro che la malcapitata custodiva in casa.

In mattinata l'amara sorpresa per la pensionata, che in passato era già finita nel mirino dei banditi. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri.