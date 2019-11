L'Arma dei Carabinieri celebra la Virgo Fidelis Messa nella chiesa di Santa Sofia

L'Arma dei Carabinieri ha celebrato oggi la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma, e il 78° Anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di Culqualber, da parte del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato, che il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa. La ricorrenza è stata celebrata con una messa nella chiesa di Santa Sofia. Il comandante provinciale dei carabinieri Germano Passafiume nel salutare tutte le Autorità e le persone intervenute ha ricordato che oggi si celebra anche la “Giornata dell’Orfano” ed è proprio a loro, primi destinatari del dolore per le gravi perdite di affetto, che ha voluto rivolgere il più sentito pensiero. Alla cerimonia religiosa, officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Benevento, Felice Accrocca e dal Cappellano Militare presso la Brigata “Garibaldi” di Caserta, Don Francesco Marotta, presenti anche alcuni ufficiali e una rappresentanza di marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri con i colleghi dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, con il coordinatore provinciale, Generale di Brigata Antonio Perrone ed il responsabile della Sezione di Benevento, Col. Elio Adamo. Presenti anche il prefetto Francesco Antonio Cappetta e le massime autorità civili e militari. Un momento di preghiera al quale hanno sono intervenuti anche i parenti delle vittime del dovere, le vedove e gli assistiti dall’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri.