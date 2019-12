Amorosi: esonda il Volturno. E' un disastro Il fiume invade i campi circostanti

Esonda anche il Volturno, dopo le piogge straordinarie di questi giorni nefasti per la Campania e per le aree interne. Ad Amorosi il fiume ha rotto gli argini, invadendo le campagne circostanti e i campi coltivati. Si tratta di un disastro, secondo Coldiretti che sta monitorando attentamente la situazione. Un altro evento calamitoso, dunque, in un fine settimana decisamente da dimenticare per la Campania, funestata da temporali, venti, allagamenti e frane che testimoniano la fragilità del territorio e la pericolosità dei fiumi in concomitanza ad eventi meteorolgici straordinari ma che negli ultimi anni si stanno manifestando sempre più spesso.