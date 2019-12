Maltempo nel Sannio, piena dei fiumi e danni VIDEO - FOTO Mastella ai residenti di Pantano: Tecnici del Genio Civile per verificare risalita dell'acqua

“Avviso per gli abitanti di Pantano. Ho parlato col capo della Protezione Civile nazionale. Verranno tra poco tecnici del Genio Civile a verificare la risalita dell’acqua. Non piove ma l’aumento dipende dalle piogge che ci sono state”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella dalla sua pagina Facebook. Il primo cittadino informa i cittadini sulle azioni messe in campo dal Comune per vigilare sull'innalzamento del livello dei fiumi che attraversano Benevento. Sabato e Calore in piena ormai da circa un'ora. Lo si capisce dalla quantità di detriti trasportata a valle lungo il greto.

Allerta alta nelle zone alluvionate nel 2015. Contrada Pantano, zona Asi di Ponte Valentino e Valli Vitulanese e Telesina oltre che ai tanti centri della Valle del Tammaro. Esondati numerosi torrenti e valloni che sin dalla scorsa notte si sono riversati nei terreni. Numerosi gli allagamenti praticamente in quasi tutti i centri della provincia, anche se a destare maggiori preoccupazioni sono gli alberi e i tetti divelti dal vento. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita nel Sannio a causa dell'eccezionale ondata di maltempo.

Allo stato il livello dei fiumi, seppur salito, è in piena sicurezza. Esondato, invece, il fiume Volturno tra la Valle Telesina e la provincia di Caserta.

Il Fiume Calore a Ponte Valentino si è riversato in un terreno. Nessun problema per gli insediamenti industriali. Il presidente del Consorzio Asi, Luigi Barone, da ieri sera con i tecnici sta effettuando il monitoraggio di tutta l'area.

Ora si spera che il meteo migliori in modo che il livello dei fiumi inizi a scendere con la speranza che non si registrino nuove piene.

IN AGGIORNAMENTO