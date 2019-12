Maltempo, ecco la situazione delle strade provinciali Varie strade chiuse

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, è in costante contatto con il Settore Tecnico dell'Ente per coordinare gli interventi sulle strade provinciali interessate dalla ondata di maltempo di queste ultime ore.

Di fatto, secondo il rapporto stilato alle ore 13.00 di oggi dai responsabili dei due Servizi Viabilità della Provincia, l'intera rete stradale è stata investita dalla caduta di massi o alberi.

Risultano chiuse al traffico le arterie di collegamento con Durazzano, la San Giorgio la Molara - Calise e la Apollosa - Statale 7 Appia per alberi pericolanti, mentre è stato possibile riaprire la Provinciale di Castelvetere Valfortore investita da massi. Interventi importanti sono stati posti in essere sulle strade del cosiddetto "Giro dei Santi" sulle colline dell'hinterland beneventano.

Sotto stretta osservazione sono ora le strade provinciali interessanti i Comuni di Amorosi, a causa della piena del Volturno, e Pannarano.

Gli interventi di urgenza per il ripristino di condizioni accettabili di percorribilità sono stati effettuate dalle Imprese a suo tempo individuate dai Servizi Viabilità della Provincia per garantire la manutenzione straordinaria, il tutto sempre in coordinamento con i Sindaci e con gli Uffici Tecnici dei Comuni investiti dalle intense piogge di queste ore, nonché con gli Organi della Protezione Civile e le Forze dell'Ordine.

Si raccomanda comunque la massima prudenza nel percorrere le strade provinciali. Tutti coloro che debbono percorrere i 1.300 chilometri della rete stradale debbono tenere presente, infatti, che le abbondantissime piogge delle ultime ore possono innescare fenomeni franosi soprattutto per i terreni, non più coltivati e manutenuti, sovrastanti la carreggiata stradale.