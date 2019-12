Tetto in ferro 'vola' sulla strada, paura a Olivola | FOTO La copertura si è fermata alla base della recinzione del deposito dei mezzi dell'Asia di Benevento

Momenti di paura questa mattina a contrada Olivola, nei pressi del deposito dell'Asia, dove una copertura in lamiera è stata sollevata interamente dalle forti raffiche di vento ed è stata scaraventata lungo la strada di accesso alla zona industriale. Per fortuna in quel momento non stavano transitando auto o peggio ancora pedoni che solitamente in quel punto percorrono il marciapiede per depositare i rifiuti all'ecopunto dell'Asia. A far scattare l'allarme sono stati proprio i dipendenti dell'aSia che hanno notato la copertura che ooccupava gran parte della carreggiata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento Volontari di Vitulano che hanno sezionato il pesante manufatto e messo in sicurezza lamiere, ferri e travi in legno che creavano pericolo agli automobilisti. Sono oltre un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Sannio. A creare maggiore pericolo sono proprio le coperture finite sulle strade al pari di alberi e cartelloni pubblicitari. Ora si pera che le raffiche di vento si plachino e che la pioggia diminuisca di intensità anche per permettere ai caschi rossi di smaltire i tanti interventi in sospeso.

A contrada Piano Morra, invece, una grossa quercia si è abbattuta sull'asfalto: strada chiusa e i rami hanno travolto sia la linea Enel che quella Telecom.