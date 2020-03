Avvocati, raccolta fondi per ospedali San Pio e Frangipane L'iniziativa del Consiglio dell'Ordine forense di Benevento e Ariano Irpino

Una raccolta fondi da destinare agli ospedali “San Pio” di Benevento e “Frangipane” di Ariano Irpino, per l’acquisto di materiale sanitario necessario a fronteggiare l’emergenza causata dall’epidemia in corso.

L'ha avviata il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Benevento ed Ariano Irpino, che “invita tutti gli iscritti a sostenere l’impegno delle nostre strutture sanitarie mediante la donazione di una somma da versare a mezzo bonifico bancario indicando l’Iban: IT74 S053 8515 0000 0000 0004 994 e la causale “Emergenza COVID19”.

“Siamo certi che, come sempre accaduto, gli Avvocati di Benevento ed Ariano Irpino non faranno mancare il proprio impegno, anche al di fuori delle aule dei Palazzi di Giustizia, nella difesa di uno dei diritti più importanti in assoluto: quello alla salute. Grazie a tutti”.