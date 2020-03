Autocarrozzeria in fiamme, paura a San Bartolomeo in Galdo FOTO - Danni ingenti alla struttura. Soccorritori al lavoro sotto la neve

Momenti di paura questa mattina a San Bartolomeo in Galdo per l'incendio di un'officina per la carrozzeria. L'allarme è scattato intorno alle 10 in via Castelvetere quando il titolare si è accorto dell'incendio divampato all'interno dei locali. Scattato l'allarme, sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti e dal Comando provinciale di Benevento con i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo.

I mezzi di soccorso hanno dovuto affrontare anche una nevicata che attualmente è in atto nelle zone del Fortore e dell'Alto Tammaro. Danni ingenti causati dal fuoco. Da accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.

IN AGGIORNAMENTO