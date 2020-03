Abitazione in fiamme ad Apollosa, paura per una famiglia Il fuoco ha interessato il secondo piano di un a casa

Momenti di paura e concitazione questa mattina per una famiglia di Apollosa costretta a fare i conti con l'incendio della loro abitazione. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 8 quando alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco è arrivata la richiesta d'aiuto. Nella zona di via Stefanucci sono accorse due squadre di pompieri. Le fiamme hanno interessato il piano superiore di un'abitazione a due livelli. Per fortuna gli occupanti della casa sono riusciti ad uscire all'esterno prima che il fumo invadesse tutto. Ci sono volute oltre due ore di lavoro dei vigili del fuoco per avere la meglio del rogo che ha interessato quasi totalmente il secondo piano. Sul posto anche i carabinieri che con i vigili del fuoco stanno ora effettuando il sopralluogo per cercare di individuare le cause che hanno scatenato l'incendio.