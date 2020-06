Arrestato per 200 grammi di cocaina, niente stadio per 7 anni 'Daspo fuori contesto' del Questore per un 39enne della provincia

Primo 'Daspo fuori contesto' a Benevento. Lo ha emesso il questore Luigi Bonagura nei confronti di un tifoso che non potrà essere allo stadio per i prossimi 7 anni. La misura, adottata per la “sola commissione” del contestato “fatto-reato, indipendentemente che questo sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, riguarda un 40enne della provincia di Benevento che ad aprile era stato fermato dalla guardia di finanza alla guida di un' auto e trovato in possesso di oltre 200 grammi di cocaina che gli erano costati l'arresto.

L'uomo è ritenuto «responsabile di condotte da cui potrebbero derivare pregiudizi per l’ordine e la sicurezza pubblica», ecco perchè è stata considerata “opportuna l’adozione del Daspo e vietare l'accesso a manifestazioni sportive, luoghi in cui condotte analoghe a quelle già commesse potrebbero comportare un rilevante rischio, atteso anche che egli ha già mantenuto, in occasioni di incontri calcistici, una condotta antisportiva e violenta, e che per essa è stato sottoposto ad un divieto di accesso a manifestazioni sportive, emesso dal Questore di Benevento nel 2012, per la durata di due anni”.

Di qui il 'Daspo fuori contesto', con la "pericolosità" del destinatario vagliata "dall’unico requisito previsto: la denuncia o la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dalla normativa, per i quali si è proceduto negli ultimi 5 anni".