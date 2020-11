Vìola sorveglianza e dopo 3 giorni torna agli arresti in casa Paolo Nizza, 29 anni, di Benevento, domiciliato a Telese, fermato dai carabinieri

E' tornato agli arresti domiciliari, dai quali era uscito tre giorni fa. A fermarlo in serata sono stati i carabinieri, che hanno contestato a Paolo Nizza (avvocato Luca Russo), 29 anni, di Benevento, la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale; in particolare, il mancato rispetto della fascia oraria per il rientro nella sua abitazione a Telese Terme.

Da qui, su ordine del sostituto procuratore Marilia Capitanio, la sottoposizione agli arresti in casa, la misura alla quale era rimasto sottoposto, sempre per violazione della sorveglianza, da maggio fino a qualche giorno fa, quando era stata attenuata con quella dell'obbligo di firma.