Due donne accoltellate nella loro casa a Benevento - FOTO È accaduto in via Sant’Antonio Abate. Entrambe in ospedale, una è grave. Indagano i carabinieri

Due donne di nazionalità cinese sono state accoltellate all'interno del loro appartamento in via Sant'Antonio Abate nel centro storico di Benevento, a pochi passi dall'Arco di Traiano. Entrambe sono state trasportate in codice rosso al San Pio di Benevento. Una di loro è stata raggiunta da più fendenti in varie parti del corpo e sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono accorse più pattuglie dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e le ambulanze. Si cerca ora di ricostruire l'intera vicenda. L'episodio è avvenuto nella serata di mercoledì. Sul luogo dell'accoltellamento i carabinieri del nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale che hanno effettuato i rilievi. Numerosi i carabinieri in azione nei vicoli della città alla ricerca di elementi utili alle indagini e all'identificazione dell'aggressore. Militari scandagliano vicoli e tombini nella zona dove è accaduto l'episodio. Come sempre in questi casi attenzione rivolta anche ad eventuali immagini delle telecamere nel Centro storico e anche lungo corso Garibaldi. La zona dove è avvenuto l accoltellamento infatti è a circa 50 metri dalla principale arteria pedonale della città.



IN AGGIORNAMENTO