Furti di trattori al Parco del Volturno, mezzi recuperati dai carabinieri Mezzi ritrovati grazie alle telecamere pubbliche e private che hanno ripreso via di fuga dei ladri

Un camion e due trattori rubati alcuni giorni fa ai danni del Parco del Volturno sono stati recuperati dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita con l'ausilio dei colleghi di Caserta e Cercola. Nei pressi del Paladecò a Castelmorrone, in provincia di Caserta, nascosti in una cava in disuso, i militari hanno rinvenuto un trattore e un autocarro, mentre a Cercola, presso l’abitazione di un 65enne, già noto alle forze dell’ordine, ritrovato il secondo mezzo agricolo. I mezzi, di proprietà della società Parco del Volturno di Amorosi, noto parco naturalistico ed area pic-nic in prossimità del fiume Volturno ai confini con la provincia di Caserta, non erano coperti da assicurazione. Dopo il furto i carabinieri avevano avviato le ricerche e, grazie anche alla visione delle immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private, sono riusciti a 'disegnare' il percorso fatto dai malviventi fino al rinvenimento dei mezzi ed alla loro restituzione ai legittimi proprietari. Per il 65enne di Cercola è scattata la denuncia per ricettazione.