La Camera penale torna 'rosa': Simona Barbone eletta nuovo presidente "Siamo chiamati ad essere vigili affinché il processo penale non deragli"

Torna nuovamente 'rosa' - la prima era stata Monica Del Grosso - il vertice della Camera penale di Benevento ed Ariano Irpino. Il presidente, che subentra a Domenico Russo, è infatti l'avvocato Simona Barbone, eletta oggi. Quarantuno gli iscritti, trenta dei quali hanno esercitato il diritto al volto.

Quarantacinque anni, da dodici componente del direttivo della Camera penale, Barbone guiderà una giunta della quale fanno parte gli avvocati Vincenzo Gallo (vicepresidente), Nico Salomone (segretario), Viviana Olivieri (tesoriere), Natascia Pastore, Ettore Marcarelli, Domenico Rossi, Francesco Fusco (del 1982). Nel collegio dei probiviri figurano Ernesto Mazzoni (presidente), Guido Principe e Nunzio Gagliotti.

“Il mio impegno per la Camera Penale di Benevento – spiega il neo presidente - parte da lontano ed oggi sono onorata di poter presiedere questa prestigiosa associazione che deve essere un punto di riferimento per tutti i penalisti del Foro di Benevento. Ringrazio tutti gli iscritti alla Camera Penale che, con la loro presenza al seggio, hanno testimoniato non solo la stima e la fiducia in me e nei componenti del nuovo direttivo, ma anche l’impegno partecipativo che non deve mancare mai.

Ho lavorato e continuerò a lavorare assieme ad una squadra composta da Colleghi capaci di operare con serietà e concretezza, con i quali condivido una visione di Camera Penale che esige maggiore partecipazione per affrontare le problematiche di alto profilo che attanagliano la giustizia penale”.

E ancora: “Nonostante le difficoltà del periodo che stiamo vivendo, le Camere Penali territoriali, sostenute dall’Unione delle Camere Penali Italiane, hanno continuato a svolgere il loro lavoro di sentinelle del giusto processo penale senza sosta. I cambiamenti imposti dalle normative emergenziali hanno messo a dura prova il diritto di difesa come costituzionalmente garantito e rischiano di modificare per sempre il processo penale.

Gli avvocati penalisti sono chiamati oggi più che mai ad essere vigili affinché il processo penale non deragli, ma continui a correre lungo i binari tracciati dalle regole che lo disciplinano a partire dai fondamentali principi costituzionali che sono alla base del nostro ordinamento giuridico”.