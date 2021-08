Alessandra compie 35 anni, lotta per la vita. Gli auguri speciali della mamma L'imprenditrice telesina è rimasta vittima due mesi fa di un incidente ad Ibiza

Oggi Alessandra, di Telese Terme, compie 35 anni, ma non può festeggiare il suo compleanno perchè da due mesi sta continuando la sua battaglia per la vita dopo un incidente stradale ad Ibiza.

La mamma le è costantemente al fianco, e anche in questo giorno non ha voluto farle mancare il suo sostegno. Lo ha fatto pubblicando su fb un post di auguri. Parole bellissime, intrise dell'amore che solo un genitore può nutrire.

“ Amore oggi sono 35 anni di te – ha scritto -. Sono stata fortunata e onorata perché’ una figlia come te che ti riempie la vita e si prende cura della propria mamma sono rare. Quest’anno i tuoi programmi per questo giorno erano altri… purtroppo la tua vita è stata travolta da una tragedia inaspettata, ma amore mio tu stai lottando con tutte le forze perché ami la vita e hai ancora tante cose da dare e che il tuo amore per la tua mamma e il tuo amato fratello non ti faranno mollare. Buon compleanno stella mia” .

Un messaggio toccante, il pensiero corre a quel maledetto tunnel, all'impatto tra un camion e la moto che l'imprenditrice telesina stava guidando sull'isola spagnola, dove stata trascorrendo una vacanza.

L'inizio di un incubo non ancora terminato, un periodo scandito dalle preghiere e dagli appelli lanciati dalla mamma di Alessandra, dalla speranza che la “guerriera” torni ai suoi affetti e si metta alle spalle una esperienza terribile.