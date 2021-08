Cardellini destinati al mercato nero, beccati due napoletani Erano nel bagagliaio di un'auto fermata dagli agenti del Commissariato di Telese

Dieci cardellini - uccelli di cui è vietata la cattura e la detenzione in quanto specie tutelata sia a livello nazionale che internazionale - intrappolati in alcune gabbiette,attrezzature e due radio con relativa penna usb per il richiamo, utilizzate per la pratica vietata dell'uccellagione. E' quanto gli agenti del Comissariato di Telese Terme hanno scoperto nel bagagliaio di un'auto con a bordo due napoletani.

I cardellini, probabilmente destinati al mercato nero delle specie animali protette, dove un esemplare può arrivare ad essere pagato alcune centinaia di euro vista la forte domanda del collezionismo amatoriale, sono stati liberati dopo l’intervento dell’Enpa per il necessario controllo sullo stato di salute. I due uomini, con precedenti specifici, sono stati dennciati per maltrattamenti di animali, cattura e detenzione illegale di fauna protetta.