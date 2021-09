L'inseguimento nella notte, la Focus abbandonata e la fuga Si cercano quattro persone che erano a bordo dell'auto intercettata dai carabinieri di Pontelandolfo

Il sospetto è che fossero pronti a commettere un furto ai danni di una tabaccheria, così come lascia pensare il rinvenimento di arnesi per lo scasso. Erano in una Ford Focus che nella notte quattro persone, inseguite dai carabinieri della Stazione di Pontelandolfo, hanno abbandonato alla contrada Lombardara, squagliandosela nelle campagne e riuscendo a far perdere le loro tracce

I militari avevano incrociato il veicolo, ritenuto sospetto, intorno alle 2, da qui un inseguimento che si è concluso quando i quattro occupanti hanno lasciato la vettura e sono scappati. La macchina è stata sequestrata per i rilievi, al pari degli attrezzi trovati. Avviate le indagini per risalire ai quattro uomini.