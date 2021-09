Ha cercato di costringere giornalista a non scrivere, assolta Nunzia De Girolamo L'ex parlamentare era accusata di tentata violenza privata: "Il fatto non sussiste"

Era accusata di tentata violenza privata, ma è stata assolta perchè il fatto non sussiste. Settanta i giorni a disposizione del giudice Sergio Pezza per depositare le motivazioni della sentenza pronunciata nella tarda mattinata nel processo, celebrato con rito abbreviato, a carico dell'ex parlamentare Nunzia De Girolamo. Difesa dall'avvocato Domenico Di Terlizzi, era stata tirata in ballo da una indagine del sostituto procuratore Flavia Felaco su una vicenda che risaliva al 29 marzo del 2018.

La tesi del Pm era che, dopo un articolo sulla sua mancata elezione al Parlamento, “dal sapore critico e sarcastico”, l'imputata avrebbe indirizzato una mail all'autrice – è stata rappresentata dall'avvocato Nunzio Gagliotti- nella quale avrebbe manifestato la volontà di pubblicare un articolo sulla libertà di stampa e sull'informazione distorta.

Nella stessa occasione, inoltre, avrebbe preannunciato che il pezzo avrebbe avuto ad oggetto “il rapporto particolare tra una giornalista ed un noto politico, alludendo evidentemente a notizie compromettenti riguardanti la sfera personale della giornalista, con la finalità di deterrente a scrivere nuovi articoli sul conto della De Girolamo”. Da qui l'inchiesta e l'avvio del giudizio che si è concluso con l'assoluzione di De Girolamo.