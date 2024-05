Benevento, ecco l'arbitro che dirigerà al "Nereo Rocco" Fischietto esperto, al quinto anno in Lega Pro. Ha già diretto due volte quest'anno la strega

Sarà il quinto anno Mattia Caldera della sezione di Como a dirigere la sfida d'andata tra Triestina e Benevento al “Rocco”. Un arbitro esperto, dunque, che già la settimana scorsa era stato designato per il primo turno dei play off a girone nella delicata sfida tra Taranto e Latina. Caldera ha già diretto il Benevento due volte ijn questa stagione, il 17 settembre al Pinto di Caserta (risultato 0-0), il 25 febbraio al Vigorito per Benevento-Sorrento terminata col punteggio di 4-0 per i giallorossi. Nonn ha mai prima d'ora incrociato i destini della Triestina. Complessivamente Caldera ha diretto 66 partite in Lega Pro, con 31 vittorie delle squadre di casa, 24 pareggi e 11 imprese corsare. 14 i rigori decretati, 9 le espulsioni comminate.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Matteo Barberis di Collegno e Matteo Cardona di Catania. Quarto ufficiale Marco Emmanuele di Pisa. Al Var ci sarà Marco Serra, avar sarà Daniere Minelli.

Ecco tutte le altre designazioni delle gare d'andata del primo turno della fase Nazionale.

ATALANTA U23 – CATANIA

Leonardo Mastrodomenico

Matera

Gilberto Laghezza

Mestre

Luca Chiavaroli

Pescara

Domenico Leone

Barletta

VAR: Matteo Gariglio

AVAR: Matteo Guartieri

JUVENTUS U23 – CASERTANA

Emanuele Frascaro

Firenze

Franco Iacovacci

Latina

Giuseppe Lipari

Brescia

Abdoulaye Diop

Treviglio

VAR: Daniele Paterna

AVAR: Lorenzo Maggioni

PERUGIA – CARRARESE

Andrea Calzavara

Varese

Alessandro Munerati

Rovigo

Davide Conti

Seregno

Andrea Ancora

Roma 1

VAR: Francesco Meraviglia

AVAR: Niccolò Baroni

TARANTO – L.R. VICENZA

Matteo Centi

Terni

Vittorio Consonni

Treviglio

Manuel Marchese

Pavia

Maria Marotta

Sapri

VAR: Luigi Nasca

AVAR: Gianpiero Miele