Si ribalta piattaforma aerea, gravi due operai edili a Benevento Incidente sul lavoro. I malcapitati si trovavano sul mezzo al terzo piano per lavori di ripristino

Sono ricoverati al San Pio di Benevento in gravi condizioni i due operai rimasti feriti in un incidente mentre stavano lavorando al ripristino dei cordoli di alcuni balconi e della zoccolatura al terzo piano di un palazzo lungo il viale degli Atlantici.

I due operai, secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio dei carabinieri, erano sulla piattaforma aerea quando, per cause ora in corso di accertamento, il 'ragno' si sarebbe ribaltato, o almeno una parte di esso si sarebbe abbassata all'improvviso. Un volo di alcuni metri per i malcapitati rovinati sull'asfalto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa che hanno trasportato in codice rosso gli operai al San Pio di Benevento. Al viale degli Atlantici sono intervenuti poi i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi.

IN AGGIORNAMENTO