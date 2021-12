Vìola gli arresti domiciliari, un 40enne finisce in carcere Misura aggravata ad un uomo di Amorosi

Dai domiciliari, che avrebbe violato, al carcere. Aggravata dal Tribunale di Pisa la misura a carico di un 40enne di Amorosi che qualche mese fa era stato fermato nella città toscana perchè in un ascensore avrebbe molestato, palpeggiandola, una donna.

L'arresto non era stato convalidato, per l'uomo era stato disposto l'obbligo di dimora ad Amorosi, che non avrebbe però rispettato. Da qui la decisione di sottoporlo agli arresti in casa: un regime che il 40enne non avrebbe però osservato in più occasioni, finendo al centro delle segnalazioni dei carabinieri della Stazione di Amorosi, incaricati di controllarlo. Ecco perchè il Tribunale pisano ha stabilito il suo trasferimento presso la casa circondariale di contrada Capodimonte.