In piena notte bimba di tre anni esce per giocare col suo cane, rintracciata Una segnalazione al 112 ha allertato i carabinieri di Montesarchio che hanno rintracciato la piccola

Ha dell'incredibile la storia che arriva da Montesarchio dove i carabinieri hanno rintracciato, dopo una segnalazione giunta sul numero di emergenza 112, una bimba di tra anni che in piena notte era in strada a giocare con il suo cagnolino. Erano circa le 3 quando i militari si sono precipitati nel centro della città caudina per verificare la segnalazione.

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che la bambina, dopo che i genitori si erano addormentati, aveva aperto la porta di casa ed era uscita con l’intento di giocare con il proprio cagnolino. Nonostante la tenera età, quando i carabinieri l'hanno rintracciata e l'hanno rassicurata e messa al caldo, la piccola ha fornito indicazioni corrette per indicare la sua abitazione. A quel punto i carabinieri hanno bussato e riconsegnato la bimba ai genitori che, increduli e spaventati dall’accaduto, non si erano accorti di nulla. La vicenda è stata ovviamente segnalata al Tribunale per i Minorenni di Napoli e all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Montesarchio. Una storia a lieto fine grazie, ancora una volta, alla segnalazione fatta dal cittadino che aveva notato la piccola a quell'ora di notte all'aperto.