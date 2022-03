Incidente stradale lungo la Telesina, auto si ribalta: ferito un anziano Oltre alla Fiat Uno che si è capovolta, nell'incidente coinvolti anche un camion e una Fiat 500

E' di una persona ferita il bilancio, provvisorio, di un incidente stradale registrato nei pressi dello svincolo Ponte – Torrecuso, lungo la Statale Telesina. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ultranovantenne di una Fiat Uno, probabilmente dopo aver urtato un altro veicolo, ha perso il controllo dell'utilitaria che si è ribaltata al centro della carreggiata. Ad avere la peggio è stato il pensionato alla guida della Uno. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento, i sanitari dell'Unità di rianimazione Croce Rossa 118 e gli agenti della Polizia Stradale.

Estratto dall'abitacolo, il pensionato è stato affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato in ospedale. Saranno ora i rilievi effettuati dalla Polizia Stradale a dover restituire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Traffico rallentato lungo l'arteria per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi prima della rimozione dell'auto. Nel sinistro sarebbero coinvolti anche un Camion ed una Fiat 500.