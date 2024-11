Ferrovia Benevento - Napoli, De Gregorio: "Opera complessa, riaprirà a breve" "150 milioni investiti contro chi voleva chiuderla e oggi fa solo speculazione politica"

Giugno 2025. E' questa la data in cui i binari della ferrovia Valle Caudina, che porta da Benevento a Cancello dovrebbero ritornare in funzione, dopo cinque anni. Troppi? Non secondo il presidente Eav Umberto De Gregorio che ospite della redazione napoletana di ottochannel ha spiegato che la linea in questione ha rischiato seriamente la chiusura.

“150 milioni sulla Napoli – Benevento: una linea che si voleva chiudere. Il precedente Governo regionale voleva chiudere la Valle Caudina perché era una linea non più a norma, una linea che costa tanto rispetto ai ricavi da traffico che può produrre, una linea che soltanto Eav può gestire perché Rfi, cui era stato chiesto di prenderla, aveva risposto in maniera nettamente negativa”.

Ora 150 milioni di euro di investimenti sono una garanzia per i pendolari sanniti, e si lavora per rispettare i tempi: “I lavori sono in ritardo? Come nel 90 per cento dei cantieri in Italia purtroppo. I pendolari protestano? Hanno ragione. Non ha ragione chi fa speculazione politica: qualcuno voleva chiudere la ferrovia e oggi si lamenta che non riapra nei tempi una ferrovia tutta nuova. Speculazione appunto. L'opera è complessa, molto più di quel che avevamo previsto: siamo tutti impegnati, nessuno ha voglia di perdere tempo e a breve arriveremo l'obiettivo”.