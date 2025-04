Il Benevento e la lezione di Mimmo Toscano "Nei play off bisogna essere cinici come l'Avellino"

La “lezione” di Mimmo Toscano dopo il ko contro l'Avellino sembra un paragrafo tratto dall'idea fissa di Michele Pazienza. Anche l'esperto allenatore reggino avrebbe voluto una squadra più “sporca” ed ha preso proprio la squadra irpina come metro di paragone in vista della post season: “Nel secondo tempo al Massimino avremo giocato sì e no 15 minuti. La squadra irpina ha spezzettato ad arte il gioco e noi non siamo più stati capaci di renderci pericolosi. E' così che fanno le squadre più esperte e forti del girone. Non siamo stati in grado di raggiungere il pari, ma la verità è che non avremmo dovuto subire il secondo gol. Dobbiamo tenere ben presente questa partita se vogliamo giocare bene i play off, perchè le squadre che vi arriveranno saranno come l'Avellino, esperte e smaliziate. Tutte così”.

QUELL'AGONISMO CHE MANCA

Una lezione che vale per le squadre più tecniche del girone, quelle che fanno leva più sulle qualità di palleggio che sull'agonismo. Non solo il Benevento o il Catania, ma anche altre. Formazion che sono carenti sotto l'aspetto dei contrasti duri e decisi, di piccole furbizie, del pragmatismo allo stato puro: non in linea con la serie C, insomma.

Quante volte abbiamo sentito dai tecnici giallorossi, che prima di affrontare un tale avversario la cosa più importante fosse quella di pareggiare la parte agonistica?

UN ALLEATO IN PIU', IL VAR

A dire il vero c'è un alleato in più nei play off: il Var. Ve le ricordate le mischie al Partenio? Quella presa di Rigione che metteva le mani al collo di Capellini in area? Bè, diciamo che alcune di quelle azioni non saranno più ammesse nella post season sotto l'occhio vigile del Var. Rimane il fatto che, almeno per fare bella figura, bisognerà arrivare convinti di dare tutto, di combattere sul piano fisico prima di quello tecnico e di... imparare la lezione di Mimmo Toscano.

Prima della lunga fase finale ci sono ancora tre partite da giocare, una diverse dall'altra, che saranno già un compendio delle difficoltà che si incontreranno nei play off. Una buona palestra per affrontare al meglio la fase finale. Qualunque possa essere il risultato finale.