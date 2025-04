Addio a Roberto De Simone, il cordoglio e il ricordo del sindaco Mastella "Grande interprete della musica popolare partenopea: gli diciamo grazie"

"Il maestro Roberto De Simone è stato un interprete eccezionale di quella nobile e antica tradizione popolare e folcloristico che permea la cultura napoletana in modo inimitabile e la rende unica al mondo. Esprimo a nome mio e della Città di Benevento cordoglio per la sua scomparsa e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai tanti artisti che a Napoli e fuori si sono nutriti della sua arte", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"La musica popolare partenopea è un patrimonio culturale senza confini e De Simone ha contribuito a diffonderla e a farla apprezzare nel mondo, anche spazzando via stereotipi e pregiudizi culturali duri a morire: per questo oltre ad addio, gli diciamo soprattutto grazie!".