NdC: "FdI non cerchi alibi politici per la Comunità del Taburno" Il coordinamento di Noi di centro "Cambio di governo è già certificato: si proceda"

"Comprendiamo che certe bruciature recenti siano ancora da smaltire, tuttavia non accettiamo espressioni irrispettose e sgrammaticate provenienti da FdI e dal senatore Matera. Scrivendo pagine uniche in Italia, esponenti di Fratelli d'Italia hanno votato, ad esempio al Comune di Benevento, assieme al Pd per anni. E alla Provincia pure, benché il consigliere provinciale sia stato eletto con i nostri voti per poi cambiare casacca, in maniera tanto legittima quanto incolume per il nostro partito. Non si cerchino alibi politici inutili", è quanto si legge in una nota del coordinamento provinciale di NdC.

"Il campo largo, con la sinistra che vince se è solo quando si allea al centro, ha stravinto le elezioni in Campania. Alla Comunità montana del Taburno si evitino giochetti e un vano tergiversare: entro dieci giorni da mercoledì 17 dicembre va convocato il Consiglio per certificare il nuovo assetto della governance dell'Ente che sarà guidato da NdC".