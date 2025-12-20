"L’acqua è un bene essenziale e non può diventare un lusso per i cittadini del Sannio”.
Così i componenti del gruppo Sannio Insieme alla luce dell’approvazione da parte dell’Eic dell’aumento delle tariffe dell’acqua.
“Si tratta – proseguono – dell’ennesimo colpo inferto ai cittadini della provincia di Benevento, già duramente provati da difficoltà economiche e da servizi spesso inadeguati.
Come Sannio Insieme riteniamo questo provvedimento ingiusto e inaccettabile.
Ancora una volta si sceglie di far ricadere sulle famiglie il peso di decisioni che incidono pesantemente sulla vita quotidiana e sul diritto fondamentale all’accesso a un bene primario come l’acqua”.
Sul punto interviene Domenico Schettino che, insieme a Domenico Parisi, è stato uno dei fondatori di Sannio Insieme “Il movimento si opporrà con ogni forza a questi aumenti, utilizzando tutti gli strumenti istituzionali e civili a propria disposizione”. La richiesta è pertanto di “trasparenza, responsabilità e il ritiro immediato di un provvedimento che penalizza un intero territorio”.
In chiusura, l’impegno assunto al cospetto delle Comunità “Dove tutti tacciono, Sannio Insieme non resterà in silenzio”.
Sannio Insieme contro l’aumento dell’acqua "Colpo alle famiglie del Sannio"
"Provvedimento ingiusto e inaccettabile"
