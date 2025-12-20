Sannio Insieme contro l’aumento dell’acqua "Colpo alle famiglie del Sannio" "Provvedimento ingiusto e inaccettabile"

"L’acqua è un bene essenziale e non può diventare un lusso per i cittadini del Sannio”.

Così i componenti del gruppo Sannio Insieme alla luce dell’approvazione da parte dell’Eic dell’aumento delle tariffe dell’acqua.

“Si tratta – proseguono – dell’ennesimo colpo inferto ai cittadini della provincia di Benevento, già duramente provati da difficoltà economiche e da servizi spesso inadeguati.

Come Sannio Insieme riteniamo questo provvedimento ingiusto e inaccettabile.

Ancora una volta si sceglie di far ricadere sulle famiglie il peso di decisioni che incidono pesantemente sulla vita quotidiana e sul diritto fondamentale all’accesso a un bene primario come l’acqua”.

Sul punto interviene Domenico Schettino che, insieme a Domenico Parisi, è stato uno dei fondatori di Sannio Insieme “Il movimento si opporrà con ogni forza a questi aumenti, utilizzando tutti gli strumenti istituzionali e civili a propria disposizione”. La richiesta è pertanto di “trasparenza, responsabilità e il ritiro immediato di un provvedimento che penalizza un intero territorio”.

In chiusura, l’impegno assunto al cospetto delle Comunità “Dove tutti tacciono, Sannio Insieme non resterà in silenzio”.