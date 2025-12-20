Primavera, il Benevento batte l'Avellino e aggancia il 2^ posto (VIDEO E FOTO) Grande gioia per i giallorossi. Il derby è stato deciso da un gol di Soprano

Benevento-Avellino 1-0

Benevento: Mandato; Kwete, Nonga, Del Gaudio, Squillante, Formicola, Battista (42'st Manuzzi), Scalici, Soprano (47'st Miranda), Giugliano, Grilli (40'st Borrelli). A disp.: D'Alessio, Catiello, Palmieri, Cerulo, Paolini, Milucci, Jerradi, Scarpitella. All.: De Angelis

Avellino: Barone; Catalano, Mellino, Amiranda (19'st Dauria), Manzo (42'st Antoci), Vignoli, Giunto, Di Costanzo, Donofrio (19'st Donato), De Michele (37'st Bruno), Santoro (1'st Delishi). A disp.: Margiotta, Volpe, Granato, Bianco, Attanasio, De Cicco, Napoletano. All.: Molino

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco. Assistenti: Infante di Castellammare di Stabia e Di Minico di Ariano Irpino

Marcatori: 18'st Soprano (B)

Derby ricco di emozioni tra Benevento e Avellino, valido per il campionato Primavera 2. Le formazioni danno vita a un incontro combattuto, con il Benevento che ha cercato sin da subito di passare in vantaggio in diverse occasioni. Più volte Giugliano impensierisce Barone: prima con una punizione e poi con una conclusione su cui l'estremo difensore biancoverde risponde presente. Giugliano ci prova ancora su punizione, ma la palla sorvola la traversa. Poco dopo è la volta di Scalici che da ottima posizione spara fuori. Subito dopo, Grilli a tu per tu si fa ipnotizzare da Barone che gli vieta il gol. L'Avellino si rende pericoloso con una ghiotta occasione di Amiranda che ha trovato il muro eretto da Mandato che compie un intervento prodigioso che tiene il punteggio sullo 0-0. Nella ripresa, il Benevento riesce a sbloccare il risultato e ci pensa Soprano dopo diciotto minuti, grazie anche a una deviazione fortunosa. L'Avellino, nel finale, cerca di pareggiare l'incontro: si fa vedere con una conclusione di Delishi che va fuori. Il Benevento chiude bene gli spazi e difende con le unghie e con i denti il risultato, conquistando la quarta vittoria consecutiva che gli permette di agganciare il secondo posto della classifica, chiudendo il 2025 nel migliore dei modi.