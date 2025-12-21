Scavalca cancello del 'Galilei', 31enne cade e si rompe una gamba Benevento. Trovato a terra dalla Volante nel cortile dell'Istituto

Lo asnno trovato sull'asfalto del cortile di un istituto scolastico di piazza Risorgmento. Aveva subito un colpo alla testa e si era rotto una gamba, il 31enne di Benevento, già noto alle forze del'ordine, soccorso nella notte. Secondo una prima ricostruzione, gli agenti della Volante, guidati dal dottore Lusi, sono interventui dopo la segnalazione relativa alla presenza di un uomo nel piazzale del 'Galilei'.

I vigili del fuoco hanno aperto il cancello che delimita il perimetro della scuola, i poliziotti ed il 118 si sono trovati di fronte il giovane, probabilmente caduto dopo aver scavalcato il cancello. Dopo le prime cure, il 31enne è stato trasportato al San Pio, dove gli è stata diagnosticata la frattura di un femore.

Nessun segno di effrazione a porte e finestre del 'Galilei', tra le l'ipotesi quella che il 31enne volesse mettere a segno una incursione. Una delle tante che da sempre affollano le cronache della nostra provincia, concluse con il furto di computer, attrezzature e monete dell'erogatore di bevande.