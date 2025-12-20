Rubano (FI): congratulazioni ad Esposito designato presidente Confindustria "Un ringraziamento anche ad Oreste Vigorito per il lavoro svolto”

“Congratulazioni e buon lavoro ad Andrea Esposito, designato all’unanimità dal Consiglio Generale di Confindustria Sannita a guidare l’associazione degli industriali per il quadriennio 2026–2030. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con equilibrio, determinazione e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e territorio".

Così Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie che rimarca: "Nel mio impegno politico e istituzionale ho sempre promosso e attivato una forte sinergia istituzionale, convinto che solo attraverso la collaborazione leale tra sistema produttivo e istituzioni sia possibile generare sviluppo e opportunità concrete. Confindustria riveste un ruolo centrale nello sviluppo economico e occupazionale della provincia di Benevento, e la sua guida sarà decisiva per affrontare i temi dell’innovazione, della competitività e della crescita sostenibile. Un ringraziamento anche ad Oreste Vigorito per il lavoro svolto”.

