Tormenta una cantante, l'accusa di tradimento: condannato un 38enne Benevento. Due anni, risarcimento danni e pena sospesa dopo corso di recupero

Due anni, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, alla parte civile, il pagamento alla stessa di una provvisionale di 1000 euro, la concessione del beneficio della sospensione della pena subordinata alla frequentazione con esiti positivi di un corso di recupero psicologico presso Sale della terra. E' la condanna per un 38enne di Benevento accusato di maltrattamenti e stalking nei confronti di una cantante.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, l'uomo è stato chiamato in causa da un'indagine su fatti che si sarebbero verificati tra febbraio 2019 e luglio 2020. In particolare, l'imputato avrebbe colpito con calci e pugni la malcapitata – è assistita dall'avvocato Davide D'Andrea -, accusandola di tradimento e minacciando di diffamarla sui social.

Una volta interrotto il rapporto, oltre a presentarsi dinanzi alla sua abitazione, l'avrebbe pesantemente offesa telefonicamente e attraverso una serie di messaggi su whatsapp. In una occasione, mentre lei correva in compagnia di un'amica, l'avrebbe raggiunta ed avrebbe insinuato che avesse un altro. Lunga la teoria degli insulti rivolti alla ex, 'bersaglio' di espressioni intimidatorie.