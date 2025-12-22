Strade pericolose, l'appello di AsLimItaly: basta attese serve sicurezza L'intervento di Alessandro Fucci dopo l'ennesimo incidente mortale sulla Telesina

Dopo il drammatico incidente stradale della scorsa settimana lungo la Statale Telesina in cui ha perso la vita 22enne di Benevento, sono stati tanti gli appelli arrivati da associazioni, sindacati, politica e società civile affinché al più presto possano partire i lavori per il raddoppio della 372.

Opera strategica per l'economia ma ancor di più per la sicurezza degli automobilisti attesa da oltre un trentennio come ha voluto rimarcare ancora una volta l'Associazione Liberi Imprenditori, AsLimItaly con un accorato appello del presidente Alessandro Fucci che da anni si batte per la sicurezza stradale tra il Sannio e la provincia di Caserta e più in generale lungo tutte le strade della Campania.

“Ora serve agire – il monito del dottore Fucci – per avviare i lavori lungo la Telesina e contro lo stato deprecabile delle strade, siano esse comunali, provinciali o statali. Serve una migliore gestione grazie alla quale si garantirebbe l’incolumità sui tratti più sensibili adottando precauzioni idonee alla viabilità. Non è giusto, alle porte del 2026, assistere inermi a drammi che annualmente generano innumerevoli vittime”.

Poi un plauso al sindaco di Benevento Clemente Mastella “per aver dimostrato vicinanza e solidarietà in questa triste vicenda con la sua costante presenza nelle dinamiche sociali e vicinanza verso i cittadini, a differenza di chi è indifferente e inattivo pur ricoprendo ruoli istituzionali”.

AsLimItaly ha come obiettivo principale dell’associazione è quello di tutelare le esigenze quotidiane degli imprenditori creando le giuste sinergie per alleggerire le difficoltà delle imprese. Negli anni massimo è diventato anche l'impegno per la sicurezza stradale messa a rischio "troppo spesso da una cattiva manutenzione delle arterie".