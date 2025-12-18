Incidente sulla Telesina. Filt Cgil: raddoppio della SS 372 non è più rinviabile Anzalone e Lustro: i ritardi burocratici non ostacolino l'opera e la sicurezza delle persone

La Filt Cgil Campania e la Filt Cgil Avellino-Benevento esprimono profondo cordoglio per il grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la SS 372 Telesina, arteria fondamentale che collega Caianello al casello autostradale di Benevento e che ogni giorno è percorsa da centinaia di lavoratrici e lavoratori dell’autotrasporto, oltre che da pendolari e cittadini.

"Ancora una volta la cronaca restituisce una verità che denunciamo da anni - tuonano Giuseppe Anzalone, e Angelo Lustro, rispettivamente Segretario generale Filt Cgil Irpinia - Sannio e Segretario Generale Filt regionale: la Telesina, nella sua attuale configurazione a carreggiata unica in lunghi tratti, rappresenta un fattore di rischio costante. Il raddoppio della SS 372 non è più rinviabile. Si tratta di un’infrastruttura strategica per la mobilità delle persone e delle merci, per la sicurezza dei lavoratori e per lo sviluppo economico dell’intero territorio.

Come organizzazioni sindacali ribadiamo che la sicurezza stradale e la tutela della vita di chi lavora non possono essere subordinate a ritardi burocratici o a scelte politiche attendiste. Ogni rinvio si traduce in un aumento del rischio e in un costo sociale altissimo, che continua a essere pagato da lavoratori, famiglie e comunità locali.

Per questo chiediamo al Governo, alla Regione Campania e a tutti gli enti competenti di accelerare con urgenza l’iter per la realizzazione del raddoppio della SS 372, assicurando risorse certe, tempi definiti e un cronoprogramma pubblico e trasparente.

La Filt Cgil continuerà a vigilare e a mobilitarsi affinché la sicurezza sulle infrastrutture e la dignità del lavoro diventino finalmente priorità concrete e non solo dichiarazioni di principio".