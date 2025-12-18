Ecco il nuovo sostituto procuratore Pignatiello: "Figlio di questa terra" Benevento. Cerimonia di insediamento. £9 anni, il dottore Carmine è di Arpaise

"Un figlio di questa terra". E' così che il procuratore facente fuznioni Gianfranco Scarfò ha presentato il dottore Carmine Pignatiello, che questa mattina è stato immesso nel possesso delle funzioni di nuovo sostituto procuratore.

Cerimonia dinanzi al Tribunale, con il presidente Sergio Pezza (a latere i giudici Maria Ilaria Romano e Gelsomina Palmieri) che gli ha dato il benevenuto "nella famiglia giudiziaria". Trentanove anni, originario di Arpaise, dove abitano i suoi familiari - in aula c'erano i genitori -, Pignatiello è apparso comprensibilmente emozionato.

Per meno di un anno è stato consigliere presso la Prefettura di Benevento, ora l'assegnazione alla Procura, tra i complimenti dei colleghi, della polizia giudiziaria e degli avvocati presenti.