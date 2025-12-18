Ecco il nuovo sostituto procuratore Pignatiello: "Figlio di questa terra"

Benevento. Cerimonia di insediamento. £9 anni, il dottore Carmine è di Arpaise

ecco il nuovo sostituto procuratore pignatiello figlio di questa terra
Benevento.  

"Un figlio di questa terra". E' così che il procuratore facente fuznioni Gianfranco Scarfò ha presentato il dottore Carmine Pignatiello, che questa mattina è stato immesso nel possesso delle funzioni di nuovo sostituto procuratore.

Cerimonia dinanzi al Tribunale, con il presidente Sergio Pezza (a latere i giudici Maria Ilaria Romano e Gelsomina Palmieri) che gli ha dato il benevenuto "nella famiglia giudiziaria". Trentanove anni, originario di Arpaise, dove abitano i suoi familiari - in aula c'erano i genitori -, Pignatiello è apparso comprensibilmente emozionato.

Per meno di un anno è stato consigliere presso la Prefettura di Benevento, ora l'assegnazione alla Procura, tra i complimenti dei colleghi, della polizia giudiziaria e degli avvocati presenti.

Ultime Notizie