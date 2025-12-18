Provincia, Samte. Buone notizie per Comuni: riduzione costo rifiuti nel 2026 Ulteriore contrazione pari a 0,06 Euro per ciascun abitante del Sannio

Si è riunita stamani l’Assemblea dei Soci della partecipata della Provincia di Benevento Samte che interviene nella gestione del ciclo rifiuti.

Hanno preso parte ai lavori: il presidente della Provincia Nino Lombardi, che ha presieduto l’Assemblea, l’Amministratore Unico della Società Domenico Mauro, il Sindaco Unico Revisore del conto Antonio Rossi, il Segretario Generale e Dirigente facente funzioni delle Società partecipate della Provincia Maria Antonietta Iacobellis e il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia Giancarlo Corsano.

L’Assemblea ha discusso sulla determinazione del costo provvisorio del segmento provinciale rifiuti del ciclo dei rifiuti per l’anno 2026 e, dopo un ampio dibattito ed esaminati i documenti contabili, su proposta del Presidente della Provincia Lombardi, l’Assemblea ha preso atto del fatto che le diverse voci che compongono lo stesso segmento, anche per quest’anno, e grazie ad una oculata gestione tecnica, amministrativa e fina nziaria da parte della Samte, hanno subito una ulteriore contrazione pari a 0,06 Euro per ciascun abitante del Sannio (il cui numero totale è peraltro diminuito secondo le statistiche demografiche ufficiali).

In sostanza, questo significa che il prossimo anno la contrazione del costo si riverbererà anche sulla bolletta TARI che ciascun Comune sannita invierà ai concittadini contribuenti.

L’Assemblea ha altresì preso atto che la Samte ha continuato in questo anno solare e continuerà anche per il prossimo a svolgere il proprio compito sostanzialmente di supplenza nella gestione del ciclo provinciale rifiuti, nell’ambito del Contratto di servizio a suo tempo approvato, fino a quando l’Ente d’Ambito rifiuti non avrà provveduto ad individuare il Soggetto gestore ovvero fino ad diversa determinazione da parte della Regione Campania.

Il presidente Lombardi, nel dare mandato agli Uffici preposti della Provincia per gli adempinti anche di natura amministrativa susseguenti alle decisioni dell’Assemblea sostanzialmente in materia tariffaria, ha voluto ringraziare la Samte per il lavoro svolto al servizio del territorio.