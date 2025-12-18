Le gare del vivaio e classifiche: all'Avellola c'è Benevento-Avellino Gli impegni delle formazioni giallorosse nell'ultima uscita del 2025

Il settore giovanile chiude il 2025 con un altro weekend che si prevede infuocato. Il match di cartello riguarda la Primavera giallorossa che, reduce da tre vittorie consecutive, affronterà l'Avellino all'Avellola in un derby che sarà molto importante per entrambe, con i giallorossi di De Angelis che sono desiderosi di consolidarsi in zona play off. Appuntamento a sabato alle ore 14:30. L'under 16 sarà di scena tra le mura amiche contro il Pineto nel pomeriggio di domenica, alle ore 15. Trasferte per le under 17 e 15 che scenderanno in campo in casa del Foggia, fanalino di coda in entrambi i campionati.

Settore giovanile, le classifiche

Primavera 2, la classifica: Empoli 26, Pisa 22, Spezia e Benevento 21, Bari e Pescara 20, Avellino 19, Ternana 18, Perugia e Monopoli 17, Catanzaro 15, Ascoli e Cosenza 14, Palermo 8, Salernitana 7, Crotone 4.

Under 17, la classifica: Gubbio 25, Ternana 24, Benevento 23, Guidonia 22, Latina e Ascoli 21, Perugia 20, Pineto e Casertana 19, Campobasso 14, Sambenedettese 9, Pianese 6, Cerignoal 5, Foggia 4.

Under 16, la classifica: Benevento 24, Monopoli 19, Sorrento 16, Giugliano 14, Latina 12, Pineto e Casarano 11, Campobasso e Casertana 10, Picerno 8, Altamura 6.

Under 15, la classifica: Benevento 36, Perugia 30, Gubbio 24, Ternana e Latina 22, Cerignola 21, Campobasso 20, Guidonia 19, Ascoli 11, Pineto 10, Sambendettese e Pianese 9, Casertana 8, Foggia 1.