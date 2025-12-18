Tredici guide turistiche ufficialmente accreditate con il Comune di Benevento L'assessore Cappa: un prezioso tassello per l'attività, incessante, di promozione turistica

"Tredici guide turistiche diventano da oggi ufficialmente accreditate ad operare presso il Comune di Benevento. Consegneremo loro i badge questo pomeriggio (ore 17,00) a Palazzo Paolo V. E' il culmine di un'efficace strategia che avevamo annunciato nel precedente Documento unico di programmazione e concretizzato con un avviso pubblico del febbraio scorso: una programmazione e un itinerario burocratico-amministrativo che oggi coroniamo", lo spiega in una nota l'assessore al Turismo del Comune di Benevento Attilio Cappa.

"Queste guide turistiche, naturalmente iscritte all'Albo, avviano un percorso di collaborazione professionale proficuo per il Comune e i visitatori che peraltro vedrà direttamente coinvolto anche l'Info point di piazza Cardinal Pacca dove sarà possibile reperire tutte le info per fruire di questa nuova opportunità: sono previste tariffe stabili per un tour standard dei monumenti cittadini. A scopo di promozione e reciproca collaborazione, le guide turistiche potranno proporre, in aggiunta ai percorsi consueti, itinerari specifici ed originali che saranno inseriti sul portale turistico del Comune. Ogni itinerario proposto porterà in calce il nome della guida certificata proponente (o raggruppamento di guide) e il link di approfondimento di collegamento al sito della guida o associazione di guide", prosegue Cappa.

"Sono convinto che aggiungiamo così un prezioso tassello per l'attività, incessante, di promozione turistica della Città", conclude l'assessore.