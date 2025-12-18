Manuel, 22 anni, si era alzato presto per andare al lavoro e aiutare il padre Benevento. Incidente sulla 372, il tragico destino del giovane

Stava andando al lavoro. Lo stava facendo addirittura in anticipo rispetto al solito, sapendo che nei periodi che precedono le feste aumentano le necessità di un'attività commerciale. Manuel, 22 anni, di Benevento, stava raggiunto la macelleria del padre a Ponte, nella quale lui dava una mano. A quanto pare, in attesa dell'esito di alcuni concorsi ai quali aveva partecipato.

Manuel non c'è più, la sua vita è stata spezzata per sempre lungo la statale 372, poco prima dello svincolo di Ponte, nello spaventoso incidente tra la sua Fiat Brava ed un tir. Un impatto terribile che non ha dato scampo al 22enne, l'ennesima vittima di una strada maledetta lungo la quale, purtroppo, sono state tante le croci piantate nel tempo.

Manuel aveva frequentato l'Istituto Industriale, chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo senza grilli per la testa. Un ragazzo che teneva alla sua forma fisica, che manteneva frequentando la palestra e giocando a calcio con gli amici. Un destino assurdo se l'è portato via per sempre, strappandolo atrocemente all'amore dei suoi genitori, dei suoi familiari.

C'era la nebbia, questa mattina, faceva freddo a quell'ora. Ora ancor di più pensando ad un giovane che voleva costruirsi un futuro, che si era alzato presto perchè non voleva restare a braccia conserte ma rendersi utile. Un bravo ragazzo, lo ricordano, in preda alla commozione, quanti gli volevano bene. Manuel, un'esistenza travolta in un attimo che ha provocato una ferita lacerante che sarà impossibile da suturare.