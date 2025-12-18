Scontro auto - camion sulla Telesina: un morto - FOTO IN AGGIORNAMENTO Tragico incidente stradale nei pressi dell’uscita per Ponte

Drammatico incidente stradale questa mattina lungo la Statale Telesina, tra Benevento e Ponte, a poche centinaia di metri dallo svincolo per il centro sannita. Una Fiat Brava condotta da un 22enne di Benevento si è scontrata con un camion carico di concimi, probabilmente frontalmente.

Violentissimo l'impatto. Dalle prime e sommarie informazioni il bilancio parlerebbe di una persona deceduta - il 22enne - e un ferito.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 dell'Unita' di rianimazione Croce Rossa e Misericordia, carabinieri e l'Anas per la viabilità.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.

AGGIORNAMENTO

Violentissimo l’impatto frontale. L’auto è rimasta in verticale contro il grosso camion che trasportava concimi con la parte anteriore puntata sull’asfalto.