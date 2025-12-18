Scontro auto - camion sulla Telesina: un morto - FOTO

IN AGGIORNAMENTO Tragico incidente stradale nei pressi dell’uscita per Ponte

scontro auto camion sulla telesina un morto foto

Violentissimo l’impatto frontale. L’auto è rimasta in verticale contro il camion con la parte anteriore puntata sull’asfalto.

Benevento.  

Drammatico incidente stradale questa mattina lungo la Statale Telesina, tra Benevento e Ponte, a poche centinaia di metri dallo svincolo per il centro sannita. Una Fiat Brava condotta da un 22enne di Benevento si è scontrata con un camion carico di concimi, probabilmente frontalmente. 
Violentissimo l'impatto. Dalle prime e sommarie informazioni il bilancio parlerebbe di una persona deceduta - il 22enne - e un ferito. 
Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 dell'Unita' di rianimazione Croce Rossa e Misericordia, carabinieri e l'Anas per la viabilità.
Traffico bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.

AGGIORNAMENTO 

Violentissimo l’impatto frontale. L’auto è rimasta in verticale contro il grosso camion che trasportava concimi con la parte anteriore puntata sull’asfalto.

Correlati

incidente-sulla-telesina-filt-cgil-raddoppio-della-ss-372-non-e-piu-rinviabile

Incidente sulla Telesina. Filt Cgil: raddoppio della SS 372 non è più rinviabile

  • giovedì 18 dicembre 2025

Ultime Notizie