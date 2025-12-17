L'attesa è finita. Il caffè "Cuore Giallorosso" è finalmente in vendita per tutti i tifosi giallorossi e non solo. L'eccellente essenza a marchio Incas, che già era disponibile al Vigorito in occasione delle gare casalinghe del Benevento Calcio, potrà essere acquistata presso il Benevento Store di via del Pomerio, presente in un bel packaging che ha in bella mostra il logo del sodalizio giallorosso. Prossimamente, il caffè Cuore Giallorosso potrà essere acquistato presso il Conad posto all'interno del centro commerciale Buonvento. Un motivo in più per gustare il caffè ufficiale della propria squadra del cuore che ha riscosso già ampi consensi tra i tifosi del Benevento Calcio.
Benevento, è in vendita il caffè ufficiale "Cuore Giallorosso": tutti i dettagli
Scopri dove è possibile acquistare il prodotto che tanto sta piacendo ai sostenitori sanniti
Benevento.