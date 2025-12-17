Cerignola-Benevento, 14 volte contro: l'ultima fu vittoria al Monterisi Quella di venerdì sarà la 15a sfida tra le due squadre

L'ultima sfida in casa cerignolana risale al 13 aprile '25, storia del finale della scorsa stagione. Il Benevento non vinceva addirittura da gennaio e fece improvvisamente pace con la vittoria proprio in casa della squadra di Giuseppe Raffaele, attuale allenatore della Salernitana: 4-2 con le reti di Pinato, Manconi, Lanini e Lamesta.

Quello è l'unico exploit sannita in casa ofantina. I precedenti sono 14. Cinque volte hanno vinto i giallorossi, quattro i pugliesi, cinque i pareggi.

Una storia antica, nonostante la storia breve. Nata addirittura il 22 settembre del 35, ben 90 anni fa. Si gioca la prima di campionato in Prima divisione, vincono i sanniti per 2 a 1. Al ritorno il 26 gennaio del 36 i pugliesi ricambiano con lo stesso punteggio (2-1). Campionato successivo 36-37 e ancora il campionato apre con Benevento-Cerignola: questa volta finisce 1 a 0 per la squadra giallorossa grazie ad un rigore di Marcora. Al ritorno vincono i pugliesi per 3 a 1.

Le due squadre si ritrovano nel 91-92, stagione in tono minore: 1 a 1 al vecchio Santa Colomba (Trotta e Coradazzo), 1 a 0 per i pugliesi al Monterisi.

Il risultato più rotondo tra le due squadre si riferisce al campionato 93-94: 5-0 per i ragazzi di Boccolini il giorno dell'Immacolata del '93 con le reti di Puce, D'Ottavio (2), Mariani e Paolucci. Al ritorno al Monterisi finisce 1 a 1: a Rossi risponde Petrella. Due pareggi nel 23-24, un pari e una vittoria al Monterisi lo scorso anno. Quella di venerdì sarà la quindicesima sfida tra le due squadre.