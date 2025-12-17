Cerignola-Benevento, 14 volte contro: l'ultima fu vittoria al Monterisi

L'ultima sfida in casa cerignolana risale al 13 aprile '25, storia del finale della scorsa stagione. Il Benevento non vinceva addirittura da gennaio e fece improvvisamente pace con la vittoria proprio in casa della squadra di Giuseppe Raffaele, attuale allenatore della Salernitana: 4-2 con le reti di Pinato, Manconi, Lanini e Lamesta.
Quello è l'unico exploit sannita in casa ofantina. I precedenti sono 14. Cinque volte hanno vinto i giallorossi, quattro i pugliesi, cinque i pareggi.
Una storia antica, nonostante la storia breve. Nata addirittura il 22 settembre del 35, ben 90 anni fa. Si gioca la prima di campionato in Prima divisione, vincono i sanniti per 2 a 1. Al ritorno il 26 gennaio del 36 i pugliesi ricambiano con lo stesso punteggio (2-1). Campionato successivo 36-37 e ancora il campionato apre con Benevento-Cerignola: questa volta finisce 1 a 0 per la squadra giallorossa grazie ad un rigore di Marcora. Al ritorno vincono i pugliesi per 3 a 1.
Le due squadre si ritrovano nel 91-92, stagione in tono minore: 1 a 1 al vecchio Santa Colomba (Trotta e Coradazzo), 1 a 0 per i pugliesi al Monterisi.
Il risultato più rotondo tra le due squadre si riferisce al campionato 93-94: 5-0 per i ragazzi di Boccolini il giorno dell'Immacolata del '93 con le reti di Puce, D'Ottavio (2), Mariani e Paolucci. Al ritorno al Monterisi finisce 1 a 1: a Rossi risponde Petrella. Due pareggi nel 23-24, un pari e una vittoria al Monterisi lo scorso anno. Quella di venerdì sarà la quindicesima sfida tra le due squadre.