Andrea Esposito designato alla presidenza di Confindustria Benevento Cinquantadue anni, Amministratore Unico di LAER S.p.A e vicepresidente industriali sanniti dal 2017

Il Consiglio Generale di Confindustria Benevento ha designato, all’unanimità, Andrea Esposito quale Presidente dell’Associazione per il quadriennio 2026–2030.

Cinquantadue anni, Amministratore Unico di LAER S.p.A., con sede ad Airola, realtà industriale attiva nei settori aeronautico e degli impianti industriali, Andrea Esposito vanta una consolidata esperienza in ambito di leadership strategica, sviluppo del business, relazioni istituzionali e sindacali, con un forte orientamento all’innovazione, alla crescita organizzativa e alla trasformazione aziendale.

Sotto la sua guida, LAER S.p.A. ha intrapreso un significativo percorso di sviluppo industriale e organizzativo che ha portato l’azienda a operare su scala nazionale e internazionale, contando oggi oltre 600 collaboratori e cinque stabilimenti produttivi in Italia.

Già Vice Presidente di Confindustria Benevento dal 2017, nel corso delle presidenze di Filippo Liverini e Oreste Vigorito, Esposito ricopre attualmente numerosi incarichi in ambito associativo e istituzionale.

Nel presentare la propria candidatura ai soci, Andrea Esposito ha individuato tre ambiti strategici quali priorità del mandato: Territorio, Innovazione e Competitività, intesi come leve fondamentali per rafforzare il ruolo di Confindustria Benevento quale interlocutore autorevole delle istituzioni, punto di riferimento per il sistema imprenditoriale e promotore di sviluppo sostenibile e occupazione di qualità.

In tale contesto, particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento e alla valorizzazione dei Giovani Imprenditori, con l’obiettivo di accompagnare il ricambio generazionale e sostenere la crescita di una nuova classe dirigente imprenditoriale.

L’azione della Presidenza sarà improntata a un metodo di lavoro fondato su trasparenza, affidabilità e condivisione, attraverso il coinvolgimento attivo degli organi associativi e delle diverse componenti del mondo imprenditoriale.

Il percorso di rinnovo prevede ancora un Consiglio Generale subito dopo la pausa natalizia per la presentazione della Squadra di Presidenza e l’Assemblea elettiva entro il mese di gennaio.