Opere strategiche nel Sannio: riunione in Prefettura per sicurezza e mobilità Cantieri linea ferroviaria Alta Velocità Napoli-Bari, raddoppio Telesina e opere Diga Campolattaro

Il prefetto di Benevento Raffaela Moscarella ha presieduto una riunione di coordinamento per definire una governance congiunta di risoluzione delle criticità che potrebbero realizzarsi nel territorio della provincia di Benevento a seguito delle interferenze tra le diverse opere di importanza strategica, quali i cantieri della linea ferroviaria Alta Velocità Napoli-Bari, già in avanzato stato di realizzazione, i lavori di completamento dell’Invaso di Campolattaro, di recente avviati, nonché gli interventi per il raddoppio della carreggiata della Strada Statale 372 Telesina, per un tratto di circa 60 km, da Caianello (A1) fino a Benevento, per cui ANAS ha preannunciato l’imminente apertura dei cantieri.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia di Benevento, il Commissario Straordinario del Governo per l’Invaso di Campolattaro, i rappresentanti della Sezione Polstrada di Benevento, del Centro Operativo Autostradale (COA) del Compartimento Campania della Polizia Stradale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del VI Tronco di Autostrade per l’Italia, della Struttura Territoriale Campania di ANAS e della Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Progetto AV/AC Na-Ba.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di assicurare, durante i lavori, l’attuazione di ogni attività volta a garantire la costante sicurezza della circolazione stradale e la libera mobilità dei cittadini e dei mezzi di soccorso.

Ha raccomandato, altresì, di garantire la piena fruibilità in sicurezza della S.P. 106, che costituisce la viabilità alternativa principale per la realizzazione dei lavori relativi alla Diga Campolattaro e al raddoppio della Strada Statale 372 Telesina, aprendola il più presto possibile al flusso veicolare ed assicurando ottimali condizioni di manutenzione.

Per alleggerire il flusso di traffico che sarà deviato dalle strade interessate dai lavori alla viabilità alternativa del territorio della provincia di Benevento si è convenuto che i mezzi pesanti delle direttrici Bari-Roma e Roma-Bari saranno convogliati sulle Autostrade A16, A30 ed A1.

Sono state, inoltre, concordate azioni sinergiche per porre in essere misure di supporto ai Comuni direttamente interessati dalla realizzazione delle opere strategiche, da concretizzare anche attraverso tavoli tecnici di confronto tra i responsabili di tali lavori.

Il Prefetto, in conclusione, nel formulare un sentito ringraziamento ai rappresentanti degli Enti intervenuti, ha precisato che l’incontro odierno è il primo di una serie di tavoli di coordinamento che saranno estesi anche agli Enti Locali di volta in volta interessati ed ha raccomandato la massima diffusione all’utenza stradale dei provvedimenti che saranno adottati per armonizzare i flussi veicolari.