Auto in fiamme nella notte al Rione Libertà: è la terza in pochi giorni Indagini in corso sul nuovo episodio registrato a Benevento

Terza auto – una quarta era rimasta danneggiata - in fiamme in nove giorni Benevento. L'ultima, in ordine cronologico la scorsa notte al rione Libertà. L'allarme è scattato in via Santa Colomba, nei pressi degli uffici ubicati a piazzale Gramazio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e gli agenti della Volante della Questura sannita.

Avvolta dalle fiamme una Fiat Punto sottoposto poi ad un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco e della Polizia. Come sempre in questi casi sono ora in corso le indagini per cercare di capire cosa abbia scatenato il rogo.

L'episodio segue quelli registrati nella notte tra il 30 ed il 31 al rione Pacevecchia di Benevento dove una Fiat Multipla era stata distrutta da un incendio divampato in piena notte ed aveva anche danneggiato pesantemente un altro veicolo. Qualche giorno prima stessa sorte per una Ford C Max in sosta in via Gioberti, sempre al rione Libertà.

Episodi sui quali sono ora in corso le indagini di Polizia e Carabinieri.