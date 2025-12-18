Incidente mortale. L'ira del Comitato S.o.S. 372 Benevento - Caianello "Ritardi lavori non tollerabili. Non è possibile continuare ad assistere impotenti a tragici eventi"

Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello, interviene dopo l’incidente mortale avvenuto questa mattina in cui ha perso la vita un giovane di appena ventidue anni. "Nell’esprimere vicinanza alla famiglia della vittima", chiede all’Anas S.p.A. di fare chiarezza sull’inizio dei lavori per il raddoppio della S.S. 372.

"È evidente - spiegano - che il tempo degli annunci, fatti e puntualmente disattesi, è finito. Questa lunga attesa, che dura da oramai circa trent’anni, non è più tollerabile, non è possibile continuare ad assistere impotenti a tragici eventi come quello di oggi.

Di anno in anno, assistiamo a spot elettorali che annunciano la posa della prima pietra per i lavori del raddoppio, entro la primavera, entro l’estate, entro l’autunno e così i giorni passano, ma nulla accade.

È arrivato il momento di dire basta I cittadini sanniti e i migliaia di automobilisti che giornalmente percorrono la Telesina hanno il sacrosanto diritto di sapere se e quando inizieranno i lavori per il raddoppio. Troppe sono state le vite perse lungo questa strada, meritiamo rispetto...".